İzmit’in merkezi böyle karanlık olur mu?

Son dönemde cadde ve sokaklarda yanmayan lambalardan gelen şikâyetler artmaya başladı.

İzmit Ömerağa Mahallesi’nde birbiriyle bağlantılı olan Pertevpaşa Caddesi, Cemil Karakadılar Caddesi ve Hasan Özcan Sokak, dört akşamdır zifiri karanlık. Tek bir aydınlatma lambası yanmıyor.

Bahsedilen yer, öyle kenar, köşe bir yer değil.

Yukarıdan İzmit Belediyesi Binası’na 100 metre, aşağıdan Büyükşehir Belediyesi’ne 500 metre uzaklıkta. Dükkânların, CHP İzmit İlçe Binası’nın da bulunduğu sokaklar, işyerleri de kapandıktan sonra karanlığa gömülüyor.

Belli ki bir problem var. Sedaş ekipleri, arıza kaydı alıyormuş, ama bugüne kadar çare bulunmamış. Bunun bir an önce çözümlenmesi gerekiyor.

Zira, İzmit’in en hareketli, en merkezi yerine yakışır bir durum değil.