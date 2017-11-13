İzmit'in o mahallelerine başkanlar atandı
AK Parti İzmit'te ilçe ana kademe teşkilatının belirlenmesinin ardından mahallelerde görev süresini dolduran mahalle başkanlarının yeniden ataması yapıldı.
18 mahalle başkanından değişim olmazken önümüzdeki günlerde yapılacak olan atamalarda değişim bekleniyor. 52 mahalle üç etapta atandıktan sonra köylerde atama yapılacak.
"Sahaya ineceğiz"
Atanan mahalle başkanlarına yetki belgelerini veren AK Parti İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz yaptığı açıklamada, “Mahallelerde değişim olacak. Bizde görev değişimi bayrak değişimidir. Bugüne kadar görevini en iyi şekilde yapan arkadaşlarımız undan sonra da partimizde devam edecek. Üç etapta mahalle başkanlığı değişimi yapacağız. İlk etapta 18 mahallemizin başkanlarına sertifika vereceğiz. Çok hızlı bir şekilde mahalle yönetimleri oluşturulup sahaya ineceğiz. İzmit’te çok güzel bir birliktelikle çalışmalarımızı yapacağız. Bizim teşkilatlarımızda çalışmalar mahallelerde başlar. Mahalleler bizim siyasetin ana merkezidir.
Başkanlarımız bir an önce yönetimlerini oluştursun. Mahalle yönetimleri partimizin ana gövdesidir. Birlikte sorumluluk alıp çalışmalara başlarsak kısa zamanda önemli adımlar atarız. İrtibat bürolarımızı açmak için çalışmalarımızı yapık. Mahallelerdeki irtibat bürolarında mutlaka toplantılarınızı yapın. 14 mahallemizi gezdik. Gittiğimiz her mahallede teşkilatlarımızla birlikteliğimizi pekiştiriyoruz, yol haritamızla ilgili istişare ediyoruz ve mahallelerdeki sorunları çözüyoruz. Uzun yıllardır partiye hizmet veriyorsunuz.
Önümüzdeki süreçte de yine çok iyi çalışacağınıza inanıyorum. Mahallelerdeki istişare kurulu üyelerimizi toplantılarımıza davet edeceğiz. Herkesi bu sisteme dahil edeceğiz. Küçük olsun benim olsun demeyeceğiz, büyük olsun hepimizin olsun diyeceğiz. Onları kenara atmak, dışlamak gibi lüksümüz yok. En kısa zamanda sizden gayret bekliyoruz” dedi. Her mahalle başkanına 50 kişilik üye kocanı verildi. Yıl sonunda büyük bir üye katılım programı yapılması planlanıyor.
İşte atanan mahalle başkanları:
Tepeköy: Yunus Kaya
Karabaş Mahallesi: Bülent Doğan
Malta Mahallesi: Mustafa Yıldız
Gültepe Mahallesi: Muharrem Köroğlu
Turgut Mahallesi: Şükrü Delikkaya
Yeşilova Mahallesi: Enin Gedikli
Akpınar TOKİ Mahallesi: Nazım Hacıfettahoğlu
Tüysüzler Mahallesi: Ferit Balki
Akmeşe Cumhuriyet Mahallesi: Hüseyin Kalkan
Ömerağa Mahallesi: Fahri Koz
Topçular Mahallesi: Şeyhmuz Akyüz
Bekirdere Mahallesi: Adem Alan
Kadıköy Mahallesi: Murat Baştürk
28 Haziran: Şenol Gündüz
Veliahmet Mahallesi: Alptekin Yakşi
Çukurbağ Mahallesi: İzzet Aynacı
Cedit Mahallesi: Fatih Çelik
Ayazma Mahallesi: Abdülkadir Çizmeli
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