İzmit'in o mahallelerine başkanlar atandı

18 mahalle başkanından değişim olmazken önümüzdeki günlerde yapılacak olan atamalarda değişim bekleniyor. 52 mahalle üç etapta atandıktan sonra köylerde atama yapılacak.

"Sahaya ineceğiz"

Atanan mahalle başkanlarına yetki belgelerini veren AK Parti İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz yaptığı açıklamada, “Mahallelerde değişim olacak. Bizde görev değişimi bayrak değişimidir. Bugüne kadar görevini en iyi şekilde yapan arkadaşlarımız undan sonra da partimizde devam edecek. Üç etapta mahalle başkanlığı değişimi yapacağız. İlk etapta 18 mahallemizin başkanlarına sertifika vereceğiz. Çok hızlı bir şekilde mahalle yönetimleri oluşturulup sahaya ineceğiz. İzmit’te çok güzel bir birliktelikle çalışmalarımızı yapacağız. Bizim teşkilatlarımızda çalışmalar mahallelerde başlar. Mahalleler bizim siyasetin ana merkezidir.

Başkanlarımız bir an önce yönetimlerini oluştursun. Mahalle yönetimleri partimizin ana gövdesidir. Birlikte sorumluluk alıp çalışmalara başlarsak kısa zamanda önemli adımlar atarız. İrtibat bürolarımızı açmak için çalışmalarımızı yapık. Mahallelerdeki irtibat bürolarında mutlaka toplantılarınızı yapın. 14 mahallemizi gezdik. Gittiğimiz her mahallede teşkilatlarımızla birlikteliğimizi pekiştiriyoruz, yol haritamızla ilgili istişare ediyoruz ve mahallelerdeki sorunları çözüyoruz. Uzun yıllardır partiye hizmet veriyorsunuz.

Önümüzdeki süreçte de yine çok iyi çalışacağınıza inanıyorum. Mahallelerdeki istişare kurulu üyelerimizi toplantılarımıza davet edeceğiz. Herkesi bu sisteme dahil edeceğiz. Küçük olsun benim olsun demeyeceğiz, büyük olsun hepimizin olsun diyeceğiz. Onları kenara atmak, dışlamak gibi lüksümüz yok. En kısa zamanda sizden gayret bekliyoruz” dedi. Her mahalle başkanına 50 kişilik üye kocanı verildi. Yıl sonunda büyük bir üye katılım programı yapılması planlanıyor.

İşte atanan mahalle başkanları:

Tepeköy: Yunus Kaya

Karabaş Mahallesi: Bülent Doğan

Malta Mahallesi: Mustafa Yıldız

Gültepe Mahallesi: Muharrem Köroğlu

Turgut Mahallesi: Şükrü Delikkaya

Yeşilova Mahallesi: Enin Gedikli

Akpınar TOKİ Mahallesi: Nazım Hacıfettahoğlu

Tüysüzler Mahallesi: Ferit Balki

Akmeşe Cumhuriyet Mahallesi: Hüseyin Kalkan

Ömerağa Mahallesi: Fahri Koz

Topçular Mahallesi: Şeyhmuz Akyüz

Bekirdere Mahallesi: Adem Alan

Kadıköy Mahallesi: Murat Baştürk

28 Haziran: Şenol Gündüz

Veliahmet Mahallesi: Alptekin Yakşi

Çukurbağ Mahallesi: İzzet Aynacı

Cedit Mahallesi: Fatih Çelik

Ayazma Mahallesi: Abdülkadir Çizmeli