İzmit'in projelerini incelemeye geldiler
İzmit Belediyesi’nin projeleri, diğer belediyelerin de ilgisini çekiyor. Düzce Belediyesi’nden bir heyet, İzmit Belediyesi’nin projelerini incelemeye geldi.
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Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nden Sosyal Hizmet Uzmanları Seda Yiğit ve Özge Genç, İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü faaliyetleri hakkında bilgi almak için ziyarette bulundular. İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Sinem Gülenç’i ziyaret eden Düzce Belediyesi yetkililerine sosyal projelerden İzmit kart, çorba çeşmeleri, Down Cafe, evde bakım, emekli evleri, kadın aile çalışmaları hakkında bilgi verildi. İzmit Belediyesi’nin projelerinden oldukça etkilendiklerini söyleyen Düzceli konuklar “ bu projeleri bizim belediyemizde de uygulamak istiyoruz” dediler.
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Etiketler : İzmit Belediyesi, proje
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