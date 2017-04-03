İzmit’in ‘ÜÇÜZ’ kuleleri

İzmit Yahya Kaptan Mahallesi’nde bir süre önce Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kent Konut tarafından satılan 13 dönümlük alana, yakın zamanda kentin en görkemli, en havalı projesi için start verilecek.

262 TOWERS

Suudi Arabistanlı işadamı Muhammet El Kattan, bir süre önce açılan ihalede Yahya Kaptan’daki 13 dönümlük alanı 47 milyon 720 bin TL artı KDV bedelle satın almış, bu arsa üzerine ‘Üçüz Kuleler’ yapacağını açıklamıştı. Uygulanacak projenin adı da 262 Towers olarak belirlendi.

14 KATLI OLACAK

262 Towers projesi, ‘Üçüz Kule’ olarak inşa edilecek, 14 katlı olacak. Üçüz Kulelerin iki kulesinde değişik büyüklüklerde ofisler yer alacak. Bir kulesi de rezidans yapılacak. 60 bin metrekare kullanım alanlı Üçüz Kuleler, birbirlerine tünel geçişleri ile bağlanacak.

İKİ YILDA BİTECEK

Projenin alt katlarında otoparklar, oyun parkları ve AVM yer alacak. Suudi Arabistanlı işadamı Kattan’ın sahibi olduğu Rekan Yatırım Turizm Şirketi tarafından yapılacak 262 Towers için hafriyat çalışması önümüzdeki ay başlayacak. Proje, 2 yılda tamamlanacak.

GÖRKEMLİ YAPI- Toplam 60 bin metrekarelik alanda yükselecek 262 Towers, iki yılda tamamlanacak. Yapı tamamlandığında İzmit’in modern yüzü olacak. Projenin gelecekte, MİA projesi ile uyum göstermesi de planlanıyor.

BÜYÜK YATIRIM- Suudi Arabistanlı işadamı Muhammet El Kattan(sağda) İzmit’e büyük bir yatırım yapmaya hazırlanıyor. Dev projenin takibini de İzmitli hukuk müşaviri Av.Ömer Faruk Yıldırım takip ediyor.