İzmitli Bisikletçi İstanbul’dan altın madalyayla döndü
İzmitli bisikletçi Mehmet Bozdemir, İstanbul'da düzenlenen bisiklet yarışında birinci oldu.
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İzmit Belediyesi bisiklet eğitmeni ve bisiklet sporcusu Bozdemir, İstanbul Arnavutköy'deki düzenlenen bir yarışta master erkekler kategorisinde birincilik kürsüsüne çıktı. Şimdiye çok sayıda yarışmada birincilik kürsüsüne çıkmayı başaran Mehmet Bozdemir, İzmit'in adını duyurmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.
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