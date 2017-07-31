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İzmitli Ersin, Milli takımı Şampiyonluğa taşıdı

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İzmitli Ersin, Milli takımı Şampiyonluğa taşıdı
İşitme Engelliler Futbol Erkek Milli Takımı, Samsun'un ev sahipliği yaptığı İşitme Engelliler Olimpiyatları finalinde Ukrayna'yı penaltılarla 4-3 yenerek olimpiyat şampiyonu oldu.

Milli takıma galibiyeti getiren İzmitli kaleci Ersin Mert oldu. Ersin, iki penaltı kurtardığı maçta sahanın yıldızıydı.

YENİDOĞANSPOR’UN KALECİSİ

Türkiye Futbol Federasyonu'nun "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği İşitme Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde bulunan İşitme Engelliler Erkek Milli Takımının kalesini İzmitli Ersin Mert koruyor. Ersin Mert, amatör küme takımlarından Yenidoğanspor’un formasını giyiniyor. Ersin Mert, beş yıldır İşitme Engelliler Milli takımında görev yapıyor.

FİNAL MAÇINDA İKİ PENALTI KURTARDI

İşitme Engelliler Milli Takımı, Samsun'un ev sahipliği yaptığı İşitme Engelliler Olimpiyatları finalinde Ukrayna ile karşılaştı. Normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 biten maçta galip gelecek takımı penaltı atışları belirledi. İzmitli Ersin, Ukrayna’nın iki penaltısını kurtardı, Milli Takımı şampiyonluğa taşıdı.  Ersin’in forma giydiği Türkiye, 2015 Avrupa ve 2016 Dünya Şampiyonluğunun ardından bu kez de, Olimpiyat Şampiyonluğu başarısına da ulaştı.

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