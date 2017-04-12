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İzmitli esnaf hayatını kaybetti

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İzmitli esnaf hayatını kaybetti
58 yaşındaki Şaban Başak, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Güleryüz Sokak’ta ikamet eden esnaflık yapan Şaban Başak(58) dün saat 16.30 sıralarında Zincirlikuyu Caddesi'nde fenalaşarak yere yığıldı.Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Başak’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazesi, otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak burada yapılan işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

CENAZESİ YARIN

Kalp krizinden öldüğü iddia edilen 4 çocuk babası Şaban Başak’ın cenazesi, yarın öğle namazının ardından Mehmet Ali Paşa Camii'nden alınarak Asri Mezarlıkta toprağa verilecek.

Kerim YAVUZ

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