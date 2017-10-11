İzmitli kadınlar spor yapıyor

İzmit'in halen 15 ayrı yerinde bulunan spor salonlarından haftanın 7 günü binlerce kadının yararlandığını söyleyen yetkililer, "ücretsiz olan salonlardan kadınlar uzman görevlilerimizce spor yapıyorlar. Havaların güzle olduğu günler kadınlar sporlarını SEKA Park alanında yaparken, soğuk ve yağışlı havalarda da salonu tercih ediyorlar. İzmit Belediyesi'nin spor salonlarından 25 binden fazla kadının yararlandı" dediler.