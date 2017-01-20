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İzmitli köylüler okuma yazma öğreniyorlar

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İzmitli köylüler okuma yazma öğreniyorlar
Okuma yazma bilmeyen kalmasın sloganıyla yola çıkan İzmit Belediyesi, ihtiyaç duyulan yerlerde okuma yazma kursları açıyor. 

İzmit Belediyesi ile Halk Eğitim Müdürlüğü ortaklığında faaliyet gösteren İZMEK bünyesinde Gökçeören köyünde açılan okuma yazma kursuna 20 kişi katılıyor. İzmit Belediyesi tarafından köyde yaptırılan konakta açılan kursun öğretmenliğini Esra Taşdemir yapıyor. Kurslardan memnun kaldıklarını dile getiren Gökçeören muhtarı Mehmet Ali Kaya, “Bölgemizde eşitli nedenlerden dolayı okuma yazma bilmeyenler vardı. Bur sorunu ortadan kaldırmak için İzmit Belediyesi’ne başvurduk. Başvurumuza kısa süre içinde olumlu cevap verildi ve okuma yazma kursunu açtık. İzmit Belediyesi sayesinde köyümüzde okum ayazma bilmeyen kalmayacak. Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan’a ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Okuma yazma kursunun Haziran ayına kadar devam edeceğini söyleyen öğretmen Esra Taşdemir de “Haftanın dört günü 09.00-14.00 saatleri arasında kadınlarımıza okuma yazmayı öğretiyoruz. Kadınların okumayı öğrenme istek ve çabaları beni fazlasıyla mutlu ediyor. Kursumuzda okuma yazma, dinlediğini anlama, konuşma kurallarını uygulama, kendini sözlü olarak ifade etme, okuduğunu anlama, yazma kurallarını uygulama eğitimleri veriyoruz. Okuma yazma kursumuzuz 1. ve 2. kademe olmak üzere 2 kur halinde sürdürüyoruz. 1. kademeyi başarıyla tamamlayan kursiyerlerimiz, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı belge almaya hak kazanacaklar” dedi.

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