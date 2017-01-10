İzmitli müzisyenler Gürcistan yolunda

Yıllardan beri birlikte sahne alan İzmitli müzisyenler, şimdide Gürcistan’da program yapmak için Batum’a gidecekler.

Solistliğini Yaşar Sığırcık’ın yaptığı Hüseyin Bertan’ın org, Alpaslan Uygur’un keman, Cihan Sürek’in darbuka, Berk Kozak’ın klarnet, Bektaş Ardahan’ın kanun ile yer aldığı müzisyen grubu Gürcistan’ın Batum şehrinde faaliyet gösteren müzikhol ve otellerinde program yapacak. Yıllardan beni kentimizin farklı eğlence mekânlarında Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziğinin birbirinden güzel parçalarını başarılı şekilde icra eden müzisyen grubunun Gürcistan turu bir hafta sürecek.

Şennur YILDIZ