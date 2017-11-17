İzmitli Onur Taha ile Şahan U-18 Milli Takımına seçildi

2000 doğumlu olan iki genç yetenek U-18 Milli takımının aday kadrosuna davet edildi. U-18 Milli Takımı 21-23 Kasım tarihinde Makedonya ile Üsküp şehrinde iki hazırlık maçı oynayacak.

DERİNCE’DEN YETİŞTİLER

2000 doğumlu olan iki genç yetenek de Belediye Derincespor altyapısından yetişti. Onur Taha defansın sağında görev yaparken, Şahan Akyüz ise stoperde oynuyor. Daha öncede Milli takımda yaş gruplarında forma giyen Onur Taha ve Şahan, hem kulüplerinde, hem de Milli takımda oynadıkları başarılı futbolla geleceğin yıldız adayları olarak gösteriliyor. Onur Taha ve Şahan’ın Milli takıma davet edilmeleri hem Derince’deki altyapı teknik adamlarını, hem de genç sporcuların ailelerini gururlandırıyor.