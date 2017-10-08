İzmitli Rambo hayatını kaybetti

Engelli maaşı ile hayatını sürdürüp bekar yaşayan Ogün Göbekcioğlu (49) namı diğer Rambo uzun süredir yaşadığı koah rahatsızlığı nedeniyle zaman zaman hastanelere gidip tedavi görüyordu. Vatandaşlar tarafından çok sevilen Ogün, yaşama daha fazla tutunamayarak evinde bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Ayakkabı boyacısı Tamer Göbekcioğlu ve merhum Nazmiye Göbekcioğlu’nun 3 çocuğundan biri olan Rambo lakaplı Ogün Göbekcioğlu’nun cenazesi ikindi namazında Zeytinlik Camiinden alınarak Kent Mezarlığında toprağa verildi.

Kerim YAVUZ