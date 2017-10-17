Kocaeli10 °C

  1. HABERLER

  2. PERDE ARKASI

  3. İzmitli taksicilerin tepkisi
İzmitli taksicilerin tepkisi

İzmitli taksicilerin tepkisi

İzmit ilçe sınırları içinde taksicilik yapanlar, özellikle Kartepe ilçesinin taksilerinin İzmit’te cirit atıp, müşteri aldığını öne sürüyorlar.

A+A-

Bu durum, taksiciler arasında büyük gerginlik yaratıyor. İzmitli taksiciler UKOME’ye şikayet edip, önlem alınmasını istemişler. Ama UKOME'den de istedikleri ilgiyi görmemişler. Bu nedenle sert tartışmalar, kavgalar çıkmasından korkuluyor
 

Bu haber toplam 439 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.