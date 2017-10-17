İzmitli taksicilerin tepkisi
İzmit ilçe sınırları içinde taksicilik yapanlar, özellikle Kartepe ilçesinin taksilerinin İzmit’te cirit atıp, müşteri aldığını öne sürüyorlar.
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Bu durum, taksiciler arasında büyük gerginlik yaratıyor. İzmitli taksiciler UKOME’ye şikayet edip, önlem alınmasını istemişler. Ama UKOME'den de istedikleri ilgiyi görmemişler. Bu nedenle sert tartışmalar, kavgalar çıkmasından korkuluyor
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Etiketler : İzmitli taksici, tepki
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