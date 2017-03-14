İzmitli teknik adamların zorlu imtihanları

Doğrusu önceki hafta Orhan Şerit’in Beylerbeyispor’un teknik direktörlüğüne getirildiği haberini ilk duyduğumda şaşırdım. İstanbul ekibi son sıradaydı ve düşme hattının üzeriyle arasında maç eksiğiyle tam 9 puan fark bulunuyordu. Bitime 10 maç vardı ve üstüne üslük 3 değil 4 takım düşüyordu. Yani hem ciddi puan farkını kapatıp, hem 4 takımı birden geçebilmek takdir edilmeli ki uzak bir olasılık olarak gözüküyordu. Bu şartlarda görevi kabul etmek ateşten gömlek giymek giymekten bile ötedeydi. Aklıma ister istemez sevgili Güvenç Kurtar’ın Sarıyer’in küme düşmesinin ardından söylediği, “Göreve gelirken puan durumuna bakmamıştım” sözü geldi. Malum Şerit, uzun bir süre Kurtar’ın ekibindeydi. Acaba Şerit de puan durumuna bakmamış olabilir mi diye düşünmeden edemedim.

KRİTİK BİR GALİBİYETLE BAŞLADI

Kendisini arayıp hayırlı olsun dedim, işin detayını öğrendim. Beylerbeyispor Başkanı, Güvenç Kurtar’ın iyi dostuymuş. Bir sohbet ortamında konu gündeme gelmiş, Kurtar, Şerit’in takımı kurtarabileceğini söylemiş. Hatta imza törenine birlikte gelmişler. Cuma günü Şerit yönetimindeki Beylerbeyi’nin Cizre ile maçı vardı. İstanbul ekibi için belki de son şanstı. Beylerbeyi 1-0 kazanıp umutlarını yeşertti. Şerit iyi bir başlangıç yapmış oldu. Bir basamak üste çıktılar, farkı da 7’ye indirdiler. Hala işlerinin zor olduğu ortada. Bakalım ilerleyen maçlar ne gösterecek? Beylerbeyi eğer ligde kalabilirse Orhan Şerit büyük bir iş başarmış olacak. Tabi bu durumda birlikteliğe vesile olan Güvenç Kurtar’ın da payı olacak. Sonuçta İzmitli bir teknik adam, dışarıda bu ili temsil ediyor. Beylerbeyi eğer zoru başarabilirse Şerit’in kişisel kariyeri dışında İzmitli antrenörler için önemli bir prestij olacak.

SAMİ NİŞANCI İNANMIŞ, GÜVENMİŞ

İzmitli teknik adam demişken, aynı günlerde Tekirdağspor’un başına geçen Murat Şahin kardeşimden de söz etmemiz gerekiyor. Tekirdağspor ile yaşadığımız gerginlik ortadayken, Trakya ekibinin kurtarıcı olarak İzmitli bir ismi tercih etmesi hem şaşırtıcı, hem sevindiriciydi. Sevgili Murat, yanına Ali Mumcu’yu alarak gitti. Tekirdağspor’un geçmişte Kocaelispor ile bağı olan yöneticisi Sami Nişancı ile görüştüm. Sami Ağıabey, “Ben istedim” dedi ve ekledi: “Murat’ı çok eski tanırım. Çok düzgün, karakterli bir çocuktur. Bu görevin üstesinden geleceğine inanıyorum”. Murat’ın şansızlığı istim üzerindeki Gölcük maçıyla başlamasıydı. Nitekim puansız döndüler. Durumları kritik, zira düşme hattının altıyla aralarında 6 puan fark var. Uzun zamandır ciddi bir maddi sıkıntı içinde olduklarını da biliyoruz. Sonuç olarak Murat Şahin ilk profesyonel takım teknik direktörlüğü deneyiminde zorlu bir görev üstlendi, başarılı olur inşallah.

Tercih doğru da, inşallah geç kalınmış olmaz

Dün öğlen saatlerinde aldım haberi. Körfez’den sevgili Erdoğan Çalın Ağabey iletti. Derincespor’da son yenilginin ardından teknik direktör değişikliği yaşanmış ve ekibin başına Telat Özden getirilmiş. Telat Hoca ile çok iyi görüşen Erdoğan Ağabey haberi ilk öğrenenlerden biriymiş. Sağ olsun sayesinde kamuoyuna haberi ilk duyuran da Özgür Kocaeli internet sitesi oldu. Derincespor hayal kırıklığı ile geçen ilk yarının ardından kadroyu büyük ölçüde değiştirmiş ve ikinci yarının bir iki maçı umut veren performans ortaya koymuştu. Necip Öztaş, “Bu takım ilk yarıdakinden çok farklı, benim umudum var” yorumu yapmıştı.

BU ZAMANA KADAR NEDEN BEKLENDİ?

Ancak ilerleyen süreçte tablo eskiyi döndü. Üç maçta son dakika golü yemeleri talihsizlikti. Sonuçta Derincespor son 5 maçta sadece 1 puan alabildi ve son sıraya kadar indi. Bitime 8 maç kala, düşme hattının üzeriyle arada 4 puan fark var. Diyenler olabilir iş buraya gelene kadar kan değişimi neden düşünülmedi, akıllara gelmedi diye. Malum yaklaşık 4 yıllık birliktelik söz konusuydu ve ayrılmak o kadar kolay değildi. Ali Asım Balkaya mutlaka bırakmayı düşünmüştür ama yönetim kabul etmemiştir. Ta ki, son Silivri maçının kaybedilmesine kadar. Taraflar, “Bu iş artık böyle gitmeyecek” ortak noktasında buluşarak yolları ayırdı. Olmuyorsa zorlamamak gerekir. Kan değişiminin yerinde, tercihin doğru olduğunu söylemekle birlikte inşallah geç kalınmamıştır diye düşünmeden edemiyorum. Son 12 maçın sadece 1’ini kazanmış bir takımdan söz ediyoruz. Bu operasyon daha önce yapılabilirdi.

İNŞALLAH BU DEĞİŞİMLE AYAĞA KALKARLAR

Neyse, artık geriye değil geleceği bakılmalı. Telat Özden yanına Hüseyin Çoban’ı aldı, kaleci antrenörü Rahmi Avcı görevine devam ediyor. Üçünü de severim, daha önemlisi inanırım. Telat Özden geçmişte bu kent futbolu adına tarih yazmış bir isimdir. Kocaeli Birlikspor’un amatörden, bu noktaya gelişinin mimarlarından. Çalıştırdığı diğer takımlarda da başarılı oldu. Necip Öztaş, takımın kadro kalitesinin ligde kalmak için yeterli olduğu inancında. Bu kan değişimiyle inşallah ayağa kalkıp, ligde kalırlar. Profesyonel ligde zaten az takımımız var, yenisinin gelmesinin ne kadar güç olduğu ortadayken mevcutları korumak durumundayız. Teknik direktör değişimi Derincespor’a hayırlı olsun. Özden ve ekibine yürekten başarı diliyorum. 4 yıl gibi uzun bir süre Derincespor’da çalışan Ali Asım Balkaya’ya da hizmetleri için teşekkür ediyoruz.