İzmitli Umut’un yıldızı parlıyor

Başiskele Futbol Okulu’nda yetişen Beşiktaş altyapısı ile antrenmanlara çıkan Umut Tezer, futboluyla kısa sürede kendisini kabul ettirdi, Siyah-Beyazlı ekibin müsabaka kadrosuna dahil oldu.

Umut Tezer’inde de yar aldığı Beşiktaş 9 yaş grubu takımı, Mayıs ayında Almanya’da yapılan turnuvada mücadele edecek.

A.FEVZİ DANABAŞ GURURLU

Başiskele Belediyespor Teknik Sorumlusu A.Fevzi Danabaş, futbol okulundan yetişen Umut Tezer’in Beşiktaş altyapısıyla çalışmalara çıkmasından dolayı çok büyük gurur yaşıyor. Danabaş, “Umut, hafta içinde bizimle birlikte çalışmalara çıkıyor, hafta sonunda ise İstanbul’a gidiyor. Kendisinden çok umutluyuz, çok iyi yerlere geleceğinden de kuşkumuz yok” dedi. Umut’un babası aynı zamanda Başiskele Sahil Mahallesi Muhtarı olan Sabri Tezel de, oğlu ile yakından ilgileniyor.