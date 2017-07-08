İzmitli Yağız Muğlaspor’da

Büyükşehir Kağıtspor altyapısından yetişen, 4 yıl önce Bursaspor’a transfer olan Yağız Aktaş, 3.Lig takımlarından Muğlaspor ile profesyonel sözleşme imzaladı. 19 yaşındaki genç yetenek, profesyonel futbol yaşantısına Muğlaspor’da başlayacak.

ŞÜKRÜ AKTAŞ’IN OĞLU

Çok küçük yaş gruplarında Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor’da forma giyen Yağız Aktaş, ilimiz spor camiasının çok yakından tanıdığı eski amatör futbolculardan ve teknik adamlardan şükür Aktaş’ın oğlu. 4 yıl önce Bursaspor altyapısına transfer olan Yağız Aktaş orta sahada görev yapıyor. U-15 ve 1-16 Milli takım kadrosunda da yer alan Yağız, son iki yılını İnegölspor’da geçirdi. 19 yaşındaki geçen yetenek, geçen yıl İnegölspor A takım kadrosunda da zaman zaman yer alıyordu. Yağız Aktaş, 3.Lig takımlarından Muğlaspor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.