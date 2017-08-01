İzmitliler artık tramvaya alıştı

Bugün başlayan ücretli tramvay geçişlerinde ilk gün hiçbir sorun yaşanmadı.

İzmit halkı yaklaşık iki aydır ücretsiz olarak bindiği tramvaya bu kez kentkart basarak güvenlik görevlilerinin denetiminde turnikelerden geçti. Ücretli olmasına rağmen yolcu sayısında bir düşüş olmadığı gözlendi.

ARTIK İŞLEYİŞ ULAŞIM PARK’TA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen işleri Daire Başkanlığınca yürütülen tramvay yapım ekibi bugün son kontrollerini tamamladıktan sonra tramvay işleyişini Ulaşım Park A.Ş.’ye devretti. Tramvay hizmeti kapsamında bugün itibarıyla (Salı) 11 istasyondan 42 güvenlik görevlisi iki vardiya sistemi ile çalışacak. İlk vardiya sabah saat 07.00-15.00, ikinci vardiya ise 15.00-24.00 arasında hizmet verecek. Tramvay girişlerinde güvenlik görevlileri büyük çantalarda ve kişilerde detektörlerle arama da yapacak.

İSTASYON AMİRİ OĞUZ ÇELİKİZ OLDU

Tramvay hizmetinin başlaması ile birlikte Ulaşım Park A.Ş. bünyesinde istasyonlar amiri ataması da yapıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 1 buçuk yıldır Ulaşım Park A.Ş.’de hizmet veren Anadolu Üniversitesi Lojistik ve İşletme mezunu olan Oğuz Çelikiz atandı. Bugün başlayan ücretli geçişler için son kontrolleri yerinde inceleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay, Ulaşım Daire Başkanı Ayşegül Yalçınkaya, Raylı Sistemler Şube Müdürü Fatih Gürel ve İstasyonlar Amiri Oğuz Çelkiz gün boyu denetim yaptı.

Şennur YILDIZ

Tramvay artık ücretli

TRAMVAY SEFERLERİ HANGİ DURAKTA NE ZAMAN DURACAK? İŞTE SEFER SAATLERİ

İSTASYON AMİRİ OĞUZ ÇELİKİZ



