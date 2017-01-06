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İzmit'te 1 yılda bakın kaç kişi evlendi?

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İzmit'te 1 yılda bakın kaç kişi evlendi?
İzmit’te 2016 yılı içinde 2974 çiftin evlendiği açıklandı.

İzmit Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, geçtiğimiz yıl içinde en fazla evlilik Mayıs ayında oldu. Mayıs ayında 419 çift hayatlarını birleştirirken yıl içinde en düşük evlilik ise 182 çift ile Haziran ayında gerçekleşti. İzmit’teki evlendirme işlemleri 2 nikah memuru ve 2 büro personeli ile gerçekleştiriliyor.

EN ÇOK EVLİLİK İZMİT’TE

Kocaeli’ndeki 12 belediye arasında en yüksek nikah işleminin  İzmit Belediyesi’nde olduğu öğrenildi.

İzmit’teki nikahların Yunus Emre Kültür Merkezi, Alikahya Kültür Merkezi, Mevlana Kültür Merkezi, Erol Olçok Kültür Merkezi, Necati Gençoğlu Kültür Merkezi, Ayazma Kültür Merkeziyle tüm özel düğün salonlarında kıyıldığını söyleyen evlendirme memurluğu yetkililer ”Geçtiğimiz yıl içerisinde belediyemize 3306  evlilik müracaatı oldu. Bunlardan 2974’ünün nikahı kıyılırken, 266 çifte de başka il ya da ilçelerde nikah işlemi için izin belgesi düzenlenirken, evlenmek için başvuran 66 çifte de 2017 yılı için gün verildi. 2016 yılında 72 yabancı uyruklu çiftin nikah işlemini de gerçekleştirdik” dediler.

İzmit’te 2015 yılında ise 2966 nikah işlemi gerçekleştirildiği kaydedildi.   

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