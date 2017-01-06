İzmit’te 16 ton elektronik atık, 4 ton atık pil toplandı

İzmit Belediyesi’nin çevrenin korunmasına yönelik çalışmaları kapsamında bir yıl içinde 16 bin 200 kilogram elektronik atık, 3 bin 826 kilogram da atık pil toplandı.

Belediye yetkilileri, elektronik atıklarla atık pillerin kontrolsüz şekilde doğaya atılmasıyla çevre felaketlerinin yaşandığına dikkat çekerek, “Elektronik atıklar içerisinde bulunan civa, magnezyuma, nikelcadyum gibi ağır metaller kontrolsüz şekilde çöpe atıldığında toprağa, suya ve havaya karışmakta bu da telafisi mümkün olmayan zararlara yol açmaktadır. Çevre ve insan sağlığı açısından oldukça tehlike oluşturan elektronik atıkların bu zararlarını önlemek için bu atıkları toplayarak geri dönüşümünü sağlıyoruz. Geçen bir yıl içinde çoğu okullardan olmak üzere İzmit’te 16 ton 200 gram elektronik atık topladık” dediler.

İlgililer, atık pillerin de doğaya atılmasının büyük tehlike oluşturduğunu belirterek, “1 adet pil doğaya atıldığında 300 yılda yok olmamakta ve 4 metreküp toprak ile 800 bin litre suyu kütletebilmektedir. Ayrıca pillerin içindeki ağır metaller de insan sağlığına zarar vermektedir. Pillerin zararlarını en aza indirmek için diğer atıklardan ayrı olarak toplanması ve biriktirilmesi gerekmektedir. İzmit Belediyesi olarak 2016 yılı içinde 3 ton 826 kilogram atık pili toplayarak doğaya karışmasını önlemiş olduk. Evlerden, okullardan ve işyerlerinden toplanan atık piller geri dönüşüm tesislerinde değerlendirilmektedir. Belediyemize atık pil getiren vatandaşlara 135 adet kitap ile 50 adet sinema bileti hediye ettik” şeklinde konuştular.