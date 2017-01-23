İzmit'te 19 binanın dış cephesi iyileştirilecek

İzmit Belediyesi, Kültür Tepesi mevkisinde görüntü kirliliğine yol açan 19 binada cephe iyileştirme çalışması yapılacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Kültür Tepesi'ne cephesi olan İmaret Yokuşu, İnönü Caddesi ve Saray Yokuşu'ndaki 19 binada cephe iyileştirme çalışması yapılacağı kaydedildi.

Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun projeleri onayladığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Binaların cepheleri tarihi dokuya uygun olarak Redif Binasının renkleriyle boyanarak sade ve şık bir görünüme kavuşturulacak. Yapılacak çalışma kapsamında alt katlar tamamen ahşap görünümlü kompozit kaplanarak tabelaların karmaşık görüntüsü giderilecek. Görüntü kirliliğine yol açan antenler çatıya kaldırılacak ve klimalar dekoratif ünitelerle kapatılacak."

Açıklamada, projenin ihale hazırlığının da yakında tamamlanacağı kaydedildi.