İzmit'te 2 gözaltı

İzmit’te bildiri dağıtmak isteyen 2 kişi gözaltına alındı.

Önce yasağa uymadan hayır bildirisi dağıtan Halkevleri üyesi 2 kişi gözaltına alındı. Ardından yoldan geçen vatandaşlar bildiri dağıtanlar arasında tartışma yaşandı.

Halkevleri üyeleri Yürüyüş Yolu üzerindeki Belediye İş Hanı önünde stant açarak hayır bildirisi dağıtmak istedi. Halkevleri üyelerinin açtığı standa emniyet güçleri sesli bildiri dağıtıldığı gerekçesiyle müdahale ederek kaldırdı. Bunun üzerine yaşanan gerginlik sonrasında Y.S ve U. A isimli iki üye gözaltına alındı.

Bu kez de karşıt görüşlü vatandaşlar ve Halkevleri üyeleri arasında tartışma çıktı. Emniyetin araya girmesiyle taraflar bölgeden uzaklaştırıldı. Ardından Halkevleri üyeleri stant ve ses sitemi olmadan bildiri dağıtmaya etti.

Çiğdem ARMAĞAN