İzmit’te 20 bina ağır hasarlı

İzmit’te 1999 Kocaeli depreminde ağır hasarlı hale gelen binalardan 20’sinin halen yıkılmadığı açıklandı.

İzmit Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremlerinde hasar gören binaların son durumuyla ilgili geniş kapsamlı bir çalışma yapıldı.

İzmit Belediyesi tarafından daha önceden de yapılan ve son çalışma ile güncellenen verilere göre, 349 adet bina ruhsat ve iskan alarak onarıldı. Onarım güçlendirme ruhsatı ve iskanı almayan başka bir deyişle onarılmadı olarak gözüken bina sayısı işe 335 olarak belirlendi. Belediyenin teknik ekiplerince sokak sokak gezilerek oldukça titiz bir çalışma sonunda depremde orta hasarlı hale gelen 50 adet binanın yıkıldığı tespit edilirken, İzmit’te ki 24 adet ağır hasarlı binadan 4 tanesinin yıkıldığı 20’sinin ise yıkılmadığı da görüldü. İzmit Belediyesi yetkilileri, söz konusu çalışmanın sonuçlarını ilgili kurumlara resmi yazıyla da bildirdi. Yetkililer, söz konusu çalışmayı 2-3 yılda bir güncellediklerini de söylediler.