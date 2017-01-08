  • BIST 77.107
  • Altın 137,557
  • Dolar 3,6304
  • Euro 3,8336
  • Kocaeli -2 °C

İzmit’te 2016 yılında bin 461 iş yeri açıldı

»
İzmit’te 2016 yılında bin 461 iş yeri açıldı
İzmit Belediyesi, 2016 yılı içinde bin 461 adet işyerine işyeri açma ve çalışma ruhsatı verdi. 

İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, geçtiğimiz Aralık ayında 220 işyerine yeni işyeri açma ve çalışma ruhsatı verildi. İşyerlerinde yönelik ruhsat denetimlerinin de devam ettiğini söyleyen yetkililer, ”Geçen yıl içinde 12 bin 844 işyerinde denetim yapıldı. Kurallara uymayan ya da ruhsatı bulunmayan 45 işyerine Belediye Encümeni’nce 41 bin 219 TL para cezası kesildi” dediler.

İlgililer, ruhsatsız olarak faaliyet gösteren işyerlerinin mühürlendiğini de hatırlatarak, ”Halen ruhsat almamış işyerleri zaman geçirmeden ruhsatlarını alsınlar” şeklinde konuştular.

Bu haber toplam 39 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Karaosmanoğlu’dan Karamürsel’e çıkarma08 Ocak 2017 Pazar 11:58
  • Sibirya kaplanlarının kar keyfi08 Ocak 2017 Pazar 11:11
  • Elektrik kesintileri kriz yarattı 07 Ocak 2017 Cumartesi 23:45
  • Kızakla kayarken bacağına demir saplandı07 Ocak 2017 Cumartesi 23:02
  • Kocaeli'ye Gemi Sicil Müdürlüğü isteniyor07 Ocak 2017 Cumartesi 22:27
  • Kocaeli'de okullar pazartesi tatil olacak mı?07 Ocak 2017 Cumartesi 17:05
  • ‘Çocuklar Kâbe’ye benzer, bize Allah’tan emanettirler’07 Ocak 2017 Cumartesi 16:33
  • “Körfez ilçe kocaman bir aile”07 Ocak 2017 Cumartesi 16:31
  • Tüm Balkan Türkleri Derneği kongre yapıyor07 Ocak 2017 Cumartesi 16:25
  • Mobesko yönetimi, Müftü’yü misafir etti07 Ocak 2017 Cumartesi 16:24
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Eğlence Sokağı yapalım; şimdi tam zamanıdır
    • Kendin İçin 
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti