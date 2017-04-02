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İzmit'te 3 lahit bulundu

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İzmit'te 3 lahit bulundu
İzmit Serdar Mahallesi'nde bulunan İSU Genel Müdürlüğü inşaat alanında yapılan kazı çalışmaları sırasında Roma Dönemi'ne ait olduğu öğrenilen 3 adet lahit mezar bulundu.

Mezarlar, çalışmaların yapıldığı alanın karşısındaki Türkan Dereli İlkokulu görevlileri tarafından fark edildi.İnşaat alanında yapılan kazı çalışmaları sırasında ortaya çıkan lahit için görevliler, hemen Kocaeli Müze Müdürlüğü'ne haber verdi. Müze ekipleri, lahitin bulunduğu alana gelerek kazı çalışmalarına başladı.

İSU DESTEK VERECEK
Yetkililerden alınan bilgiye göre, lahit mezarları Roma Dönemi'nde yaşayan orta sınıf üstü insanlara ait olduğu tahmin ediliyor. Müze Müdürlüğü ekiplerinin bölgede arkeolojik kazı çalışmaları başlatacağı ve İSU ekiplerinin de bu kazı çalışmalarına destek vereceği öğrenildi. Kapakları açık olmayan ve nitelikli mezarlar olarak değerlendirilen mezarların bölgede yapılan kazı çalışmalarının ardından müzeye taşınacağı ve burada detaylı incelemeye alınacağı belirtildi.

Kerim YAVUZ

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