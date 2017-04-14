İzmit'te 400 polisle operasyon! İşte bilanço

Türkiye genelinde başlatılan huzur operasyonu İzmit'te de 400 polisle yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerince Türkiye genelinde huzur uygulaması yapıldı. İzmit'te akşam saatlerinde başlayan uygulamada 400 personel görev aldı. İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Güvenlik, Uyuşturucu ve KOM Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığının destek verdiği operasyonlarda polis ekipleri, durdurdukları araçları didik didik aradı. Araç içerisinde detaylı incelemelerde bulunan ekipler, trafik yönünden eksikleri bulunan araç sürücüleri hakkında idari para cezası uyguladı. Uygulamalarda kimlik ve ruhsat kontrolleri de yapıldı.

4 bin 57 kişinin arandığı huzur operasyonunda 8 aranan kişi yakalandı. 677 incelenen araç içerisinden 8'ine cezai işlem uygulandı, 32 sürücüye toplamda 15 bin 902 TL ceza kesildi. 8 araç trafikten men edildi.

CEZAEVİ FİRARİSİ DE YAKALANDI



116 umuma açık yer kontrol edildi. 2 şahıs tehdit,1 şahıs dolandırıcılık, 1 şahıs basit yaralama, 1 yoklama kaçağı

1 şahıs ceza evi firarisi, 1 şahıs taksirle yaralama,1 şahıs alkol ve uyuşturucu maddde tesirinde araç kullanmadan yakalandı. Öte yandan 10.7 gr esrar, 1 adet havalı tabanca ele geçirildi. 1 işyerine çevreye rahatsızlıktan, 2 iş yerine ruhsatsız olduğu gerekçesiyle ceza uygulandı.

Çiğdem ARMAĞAN

