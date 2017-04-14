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İzmit'te 412 polisle operasyon! İşte bilanço

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İzmit'te 412 polisle operasyon! İşte bilanço
Türkiye genelinde başlatılan huzur operasyonu İzmit'te de 412 polisle yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerince Türkiye genelinde huzur uygulaması yapıldı. İzmit'te akşam 21.00 saatlerinde başlayan uygulamada 412 personel görev aldı. İl Emniyet Müdürlüğü ve İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından organize edilerek yapılan uygulamaya şubeler destek verdi. 12 sabit nokta, 12 umumi açık olmak üzere 24 yerde uygulama yapıldı. Uygulama İl Emniyet Müdür Yardımcısı Kaan Yıkılmaz ve İzmit İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Karakaş organizesinde gerçekleşti.

CUMHURİYET PARKI’NDA BAŞLADI
Operasyonlarda polis ekipler, durdurdukları araçları didik didik aradı. Araç içerisinde detaylı yapılan incelemelerde eğitimli polis köpeği de destek verdi. İncelemelerde bulunan ekipler, trafik yönünden eksikler bulunan araç sürücüler hakkında dar para cezası uyguladı. Uygulamalarda kimlik ve ruhsat kontroller de yapıldı. Uygulama Cumhuriyet Parkı’nda başladı. Ardından Barlar Sokağı’nda devam etti.

CEZAEVİ FİRARİSİ DE YAKALANDI
4 bin 57 kişinin arandığı huzur operasyonunda 8 aranan kişi yakalandı. 677 incelenen araç çerisinden 8’ine ceza işlem uygulandı, 32 sürücüye toplamda 15 bin 902 TL ceza kesildi. 8 araç trafikten men edildi. 116 umuma açık yer kontrol edildi. 2 şahıs tehditten,1 şahıs dolandırıcılıktan, 1 şahıs basit yaralamadan, 1 kişi yoklama kaçağı olmaktan, 1 ceza evi firarisi, 1 şahıs taksirle yaralamadan,1 şahıs alkol ve uyuşturucu madde tesirinde araç kullanmaktan yakalandı. Öte yandan 10.7 gr esrar, 1 adet havalı tabanca ele geçirildi. 1 işyerine çevreye rahatsızlıktan, 2 iş yerine ruhsatsız olduğu gerekçesiyle,1 iş yerine 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun'a muhalefet, internet kafede 12 yaşından çocuk bulundurmaktan ceza uygulandı. 

Çiğdem ARMAĞAN

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