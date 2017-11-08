İzmit'te 5 yer kiralandı

Emine Zeybek başkanlığındaki belediye encümeninde gerçekleşen ihalede 5 yerin kiralaması gerçekleşti.

Akçakoca Mahallesi Kapanca Sokak’ta bulunan dernek lokali aylığı 180 liraya 3 yıllığına Kocaeli İmam Hatip Mezunları Derneği’ne kiralandı. Serdar ve Şirintepe Mahallelerindeki teknik altyapı alanları her biri 4 bin 167 liraya Vadafone firmasınca, yine Alikahya Fatih Mahallesi’ndeki teknik alt yapı alanı da aylığı 2 bin 850 liraya aynı firmaca 3 yıllığına kiralanırken 3 yıllık kira bedelinin peşin ödeneceği açıklandı. Belediye Encümenindeki ihalede Yahya Kaptan Mahallesi Mimoza Sokak’taki büfe çay bahçesi de kiraya verildi. 3 taliplinin olduğu ihaleyi açık arttırma sonucunda Sukra Yapı firması adına Murat Topal kazandı. Büfe ve çay bahçesinin aylığı bin 150 liraya 10 yıllığına kiralandığı ve 3 yıllık kira bedelinin ise peşin olacağı kaydedildi.

