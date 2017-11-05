İzmit'te araç hırsızlığı
İzmit'te bir araç gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.
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İzmit Tepeköy Mahallesi Kemer Camii önünden Erdem Özaydın’a ait 4 Kasım gecesi 41 E 9371 plakalı Tofaş Şahin araç gece saatlerinde çalındı. Durumu fark eden Erdem Özaydın, durumu hemen emniyet birimlerine haber verdi, ardından da aracının peşine düştü. Erdem Özaydın, emniyet birimlerinin aracını bulacağına inanırken, çalınan aracını gören veya yerini bilen duyarlı vatandaşların da kendisine (0537 553 00 97) numaralı telefondan ulaşmasını istiyor.
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Etiketler : Kocaeli, İzmit, Erdem Özaydın, çalıntı araç
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