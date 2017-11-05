İzmit'te araç hırsızlığı

İzmit Tepeköy Mahallesi Kemer Camii önünden Erdem Özaydın’a ait 4 Kasım gecesi 41 E 9371 plakalı Tofaş Şahin araç gece saatlerinde çalındı. Durumu fark eden Erdem Özaydın, durumu hemen emniyet birimlerine haber verdi, ardından da aracının peşine düştü. Erdem Özaydın, emniyet birimlerinin aracını bulacağına inanırken, çalınan aracını gören veya yerini bilen duyarlı vatandaşların da kendisine (0537 553 00 97) numaralı telefondan ulaşmasını istiyor.