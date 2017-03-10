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İzmit'te araç takla attı! 2 yaralı

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İzmit'te araç takla attı! 2 yaralı
İzmit'te kontrolden çıkan otomobil takla attı. Otomobil içinde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.45 sıralarında 28 Haziran Mahallesi eski İstanbul Yolu Caddesi  mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yasin Adalı'nın yönetimindeki 35 AY 65 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı.Kazada sürücü Yasin Adalı ve eşi Nurşen Adalı hafif yaralandı.Yaralılar Umuttepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Trafik kontrollü olarak verilirken, kullanılamaz hale gelen araç çekiciyle otoparka götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kerim YAVUZ

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