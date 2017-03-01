İzmit'te araç takla attı! 4 yaralı

İzmit'te meydana gelen trafik kazasında, takla atan araç içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, bugün sabah saatlerinde İzmit Tüysüzler Mahallesi Beyhan Caddesi Umuttepe yolu mevkiinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, Caner Taçyıldız yönetimindeki 34 UU 3705 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı.Kazada sürücü Caner Taçyıldız,Gülsüm Çelik, Selim Alver, Bayram Güler yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kerim YAVUZ