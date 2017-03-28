İzmit'te arıcılık kursu başvuruları başladı

İzmit Belediyesi arıcılık kursu düzenliyor.

Belediyenin Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Nisan ayında düzenlenecek arı yetiştiriciliği için başvurular alınmaya başlandı.

Belsa Plaza B Blok’ta düzenlenecek 80 saatlik kursa katılmak isteyenlerin İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’ne nüfus cüzdanı fotokopisi ve öğrenim belgesi fotokopisi ile başvurmalarının yeterli olduğu kaydedildi. Arıcılık kursu ile ilgilenenlerin 318 00 54 numaralı telefondan detaylı bilgi alabilecekleri de bildirildi.

DEVAM ZORUNLULUĞU VAR

Arıcılık kursunda devam zorunluluğunun olduğu, kursiyerlere arılı kovan hazırlama, ana arı, oğul arı ve arı ürünleri üretme, arı kolonisinin bakım ve beslenmesi, arı ürünleri hasadı, arıcılık araç, gereç ve ekipmanlarının bakım ve onarımı, bal arısı ırkları, koloni bireyleri ve düzeni, mevsimsel bakım ve kışlatma, bal üretimi, diğer arı ürünlerinin üretimi, ana arı yetiştiriciliği, ballı bitkilere uygun gezginci arıcılık ve arı sağlığı konularında eğitim verileceği öğrenildi.