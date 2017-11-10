İzmit’te asansör kontrollerinde belediye payı alınmayacak

İzmit'teki asansörlerin yıllık kontrolleri yaklaşık 2 yıldan beri bakanlık onaylı bir firma tarafından yapılıyordu. Belediyenin söz konusu firmayla 31 Aralık'ta sona erecek anlaşması 2 yıl daha uzatıldı. İzmit Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, asansörlerin yıllık kontrolleri sırasında alınan yüzde 10'luk belediye payı da artık alınmayacak.

Yetkililer, 1 Ocak-31 Ekim tarihleri arasında mahalle mahalle yapılan tarama sonucunda İzmit sınırları içerisinde 2 bin 75 adet asansör olduğunun tespit edildiğini belirterek, "Sadece 2017 yılı içinde bin 750 periyodik muayene, 840 adet de tekrar asansör muayenesi yapılmıştır. Yapılan ilk denetimlerde 1070 asansör, kullanılması tehlike anlamına gelen kırmızı etiket, 70 asansör sarı, 320 asansör mavi, 290 asansör de yeşil etiket almıştır. Yapılan ikinci denetimlerde kırmızı etiketli bin 70 asansörün 689'unun gerekli bakım ve onarımlarının yapılarak kullanıma uygun hale geldiği görülmüştür" dediler.

İzmit Belediyesi yetkilileri, kamu kurumlarındaki asansörlerin de denetlendiğini ifade ederek, "Yıl içinde kamu kurumlarındaki 148 asansörün kontrol yapılmış, 51 adet asansörün de kontrolleri yıl sonuna kadar tamamlanacaktır. Can ve mal güvenliği açısından asansörlerin yıllık kontrolü çok önemlidir. İzmit Belediyesi olarak konunun yakından takipçisiyiz" şeklinde konuştular.