İzmit'te 'Bal'lı günler

İki gün sürecek bal günleri etkinliğinde 30 bal üreticisi başta Kocaeli yöresi olmak üzere, ülkemizin çeşitli bölgelerinde üretilen balları sergileyecekler. İzmit’te ilk kez düzenlenecek olan etkinliğin büyük ilgi görmesi bekleniyor.

Kocaeli’de 60 bin arı kovan var

Her derde deva olan bal üretimi konusunda Türkiye, Dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer alıyor. Hindistan ve Çin’den sonra Dünya’da üçüncü sırada bulunan Türkiye’de 6,5 milyon, Kocaeli’de ise 60 bin adet arı kovanı bulunuyor. Zahmetli olduğu kadar oldukça karlı bir iş olan arıcılığa son yıllarda yoğun ilgi gösteriliyor. İzmit Belediyesi’nin de açtığı kurslarla destek olduğu arıcılığa başta Samanlı Dağları olmak üzere Kandıra ve Körfez ilçelerindeki çam ormanlarının son derece elverişli olduğu, Kocaeli bölgesinin kestane balının oldukça meşhur olduğu kaydedildi.