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İzmit'te bazı mahallelerin referandum sonuçları

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İzmit'te bazı mahallelerin referandum sonuçları
16 Nisan referandumu ile ilgili ayrıntılı sonuçlar bu sabah itibariyle ortaya çıkmaya başladı.

HAYIR oylarının EVET oylarını geçtiği İzmit ilçesinde Yahya Kaptan ve merkez mahallelerde beklenenden daha büyük farklar ortaya çıktı. 

İzmit Yahya Kaptan Mahallesi’nde HAYIR oylarının oranı yüzde 81’i buldu. Cumhuriyet, Çukurbağ, Kadıköy, Karabaş, Kozluk, Ömerağa, Orhan’da da HAYIR önde. Bekirdere, M.Alipaşa, Tavşantepe, Yenişehir’de EVET önde. Ortaya çıkan bu tablo, yaşam biçiminin, siyasi tercihleri belirlediği gerçeğini ortaya koyuyor. 

MAHALLE

SEÇMEN SAYISIKATILAN SAYISIGEÇERLİ OYGEÇERSİZ OYEVETHAYIREVET %HAYIR % 
ALİ KAHYA ATATÜRK51564578450474233321715248 
ALİKAHYA CUMHURİYET46634320426951119530742872 
BAYRAKTAR8287737601349711694 
BEKİRDERE675060715946125385120956535 
CUMHURİYET3872354435044196525392872 
ÇUKURBAĞ29102560252337100215214060 
KADIKÖY901280807947133388340644951 
KARABAŞ61045464537886169636823268 
KOZLUK61275280520080172034803367 
M.ALİ PAŞA881979027793109489129026337 
ORHAN3107281327823194018423466 
ÖMERAĞA1064949928213016273268 
TAVŞANTEPE907176567439197482126186535 
YAHYAKAPTAN1516914041138911482698111991981 
YENİDOĞAN46074164406569229917665743 
YENİŞEHİR 167191508414831253931755146337 
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