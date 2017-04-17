İzmit'te bazı mahallelerin referandum sonuçları

HAYIR oylarının EVET oylarını geçtiği İzmit ilçesinde Yahya Kaptan ve merkez mahallelerde beklenenden daha büyük farklar ortaya çıktı.
İzmit Yahya Kaptan Mahallesi’nde HAYIR oylarının oranı yüzde 81’i buldu. Cumhuriyet, Çukurbağ, Kadıköy, Karabaş, Kozluk, Ömerağa, Orhan’da da HAYIR önde. Bekirdere, M.Alipaşa, Tavşantepe, Yenişehir’de EVET önde. Ortaya çıkan bu tablo, yaşam biçiminin, siyasi tercihleri belirlediği gerçeğini ortaya koyuyor.
MAHALLE
|SEÇMEN SAYISI
|KATILAN SAYISI
|GEÇERLİ OY
|GEÇERSİZ OY
|EVET
|HAYIR
|EVET %
|HAYIR %
|ALİ KAHYA ATATÜRK
|5156
|4578
|4504
|74
|2333
|2171
|52
|48
|ALİKAHYA CUMHURİYET
|4663
|4320
|4269
|51
|1195
|3074
|28
|72
|BAYRAKTAR
|828
|773
|760
|13
|49
|711
|6
|94
|BEKİRDERE
|6750
|6071
|5946
|125
|3851
|2095
|65
|35
|CUMHURİYET
|3872
|3544
|3504
|41
|965
|2539
|28
|72
|ÇUKURBAĞ
|2910
|2560
|2523
|37
|1002
|1521
|40
|60
|KADIKÖY
|9012
|8080
|7947
|133
|3883
|4064
|49
|51
|KARABAŞ
|6104
|5464
|5378
|86
|1696
|3682
|32
|68
|KOZLUK
|6127
|5280
|5200
|80
|1720
|3480
|33
|67
|M.ALİ PAŞA
|8819
|7902
|7793
|109
|4891
|2902
|63
|37
|ORHAN
|3107
|2813
|2782
|31
|940
|1842
|34
|66
|ÖMERAĞA
|1064
|949
|928
|21
|301
|627
|32
|68
|TAVŞANTEPE
|9071
|7656
|7439
|197
|4821
|2618
|65
|35
|YAHYAKAPTAN
|15169
|14041
|13891
|148
|2698
|11199
|19
|81
|YENİDOĞAN
|4607
|4164
|4065
|69
|2299
|1766
|57
|43
|YENİŞEHİR
|16719
|15084
|14831
|253
|9317
|5514
|63
|37
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