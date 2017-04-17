İzmit'te bazı mahallelerin referandum sonuçları

16 Nisan referandumu ile ilgili ayrıntılı sonuçlar bu sabah itibariyle ortaya çıkmaya başladı.

HAYIR oylarının EVET oylarını geçtiği İzmit ilçesinde Yahya Kaptan ve merkez mahallelerde beklenenden daha büyük farklar ortaya çıktı. İzmit Yahya Kaptan Mahallesi’nde HAYIR oylarının oranı yüzde 81’i buldu. Cumhuriyet, Çukurbağ, Kadıköy, Karabaş, Kozluk, Ömerağa, Orhan’da da HAYIR önde. Bekirdere, M.Alipaşa, Tavşantepe, Yenişehir’de EVET önde. Ortaya çıkan bu tablo, yaşam biçiminin, siyasi tercihleri belirlediği gerçeğini ortaya koyuyor. MAHALLE SEÇMEN SAYISI KATILAN SAYISI GEÇERLİ OY GEÇERSİZ OY EVET HAYIR EVET % HAYIR % ALİ KAHYA ATATÜRK 5156 4578 4504 74 2333 2171 52 48 ALİKAHYA CUMHURİYET 4663 4320 4269 51 1195 3074 28 72 BAYRAKTAR 828 773 760 13 49 711 6 94 BEKİRDERE 6750 6071 5946 125 3851 2095 65 35 CUMHURİYET 3872 3544 3504 41 965 2539 28 72 ÇUKURBAĞ 2910 2560 2523 37 1002 1521 40 60 KADIKÖY 9012 8080 7947 133 3883 4064 49 51 KARABAŞ 6104 5464 5378 86 1696 3682 32 68 KOZLUK 6127 5280 5200 80 1720 3480 33 67 M.ALİ PAŞA 8819 7902 7793 109 4891 2902 63 37 ORHAN 3107 2813 2782 31 940 1842 34 66 ÖMERAĞA 1064 949 928 21 301 627 32 68 TAVŞANTEPE 9071 7656 7439 197 4821 2618 65 35 YAHYAKAPTAN 15169 14041 13891 148 2698 11199 19 81 YENİDOĞAN 4607 4164 4065 69 2299 1766 57 43 YENİŞEHİR 16719 15084 14831 253 9317 5514 63 37

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