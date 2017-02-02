İzmit'te bıçaklama

İzmit'te tartıştığı kadın tarafından bıçaklanan kişi yaralandı.

Kuruçeşme Cumhuriyet Mahallesi Gülşen Gülbaş Sokak'taki bir sitede, Dursun Şahin (59) ile Y.A. (33) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine Yıldız A, Dursun Şahin'i boğazından ve karın boşluğundan bıçakla yaraladı. Evden dışarı çıkan Dursun Şahin sokaktaki vatandaşlardan yardım istedi. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden koşarak uzaklaşan Yıldız A. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Yıldız A. daha sonra Kuruçeşme Polis Merkezi'ne götürüldü. Yıldız A, Dursun Şahin'i kendisine cinsel tacizde bulunduğunu ileri sürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kerim YAVUZ