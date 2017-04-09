İzmit’te bir ilk! Gültepe’de açıldı

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın vizyon projelerinden Gültepe Gençlik Merkezi’nin açılışı yapıldı.

Gültepe Koçal Sokak’ta yaklaşık 550 bin TL harcanarak yapılan Gültepe Gençlik Merkezi’nin açılışına İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Korkmaz, İlçe Kadın Kolları Başkanı Aysel Demirtaş, Gültepe Gençlik Derneği Başkanı Fahri Kazancı, Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Örgev, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda Başkan Doğan, mahalle gençleri tarafından meşalelerle karşılandı.

GÜLTEPE CAZİBE MERKEZİ OLACAK

Programda konuşan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, “Mehmet Ali Paşa, 28 Haziran, Bekirdere mahallelerimizde gençlik merkezlerimiz devam ediyor ama en güzellerinden bir tanesini buraya kazandırdık. Gültepe’miz 15 yıl öncesinden çok daha iyi bir noktada. Gültepe’mizde şimdi yeni bir ufuk daha açıyoruz. Daha önce şantiye olarak kullandığımız yere yeni konutlar yapıyoruz. Onların varlığı ile oluşacak etkiyle buradaki yerlerimizin değerleri de artacak. Gültepe şehrimizin varoş değil, en cazibe merkezi olacak, mahallemiz kazanacak” dedi.

GENÇ DOSTU BELEDİYEYİZ

Çalışmaların artarak devam edeceğini söyleyen Doğan, “Biz genç dostu bir belediyeyiz. Bu çalışmalar İzmit’te, Kocaeli’nde, Türkiye’de devam ediyor. AK Parti iktidarı, Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde ki hükümetlerle, devletimizin sosyal yardımlarıyla, okullarına, camilerine, yollarına, mega projelere kadar bütün gücüyle halkımıza hizmet ediyor. Bu bereket sürdükçe, siz bizim arkamızda dua ettikçe, daha güzel işler yapacağız” ifadelerini kullandı.

GENÇLERİMİZ İÇİN HER TÜRLÜ FEDAKARLIĞA HAZIRIZ

Doğan konuşmasının devamında, “İzmit Belediyesi ve İzmit Belediye Başkanı olarak genç dostuyuz. Gençlerimiz için her türlü fedakarlığa hazırız. Onun için bu spor tesisleri, bu tür merkezleri, gençlik kamplarımızı yapıyoruz, kurslarımızla, meslek edindirme etüt merkezi olarak destek veriyoruz. Bizim çabalarımız tek başına yetmez. Gelin hep birlikte el birliği yapalım. Gencimizi anlayalım, gencimizi dinleyelim. Burayı kullanalım. Burası sizin eviniz, burası sizin okulunuz, dolu dolu kullanın. Biz belediye olarak sizin arkanızdayız” diye konuştu.

AVRUPA İKİYÜZLÜLÜK YAPIYOR

16 Nisan’da yapılacak olan halk oylamasına dikkat çeken Başkan Doğan, “Bu referandum, bir partinin, liderin siyasi çalışması değildir. Bu gelecekte, ülkenin yaptıklarını daha hızlı, daha çok, daha fazla yapabilmesi için bir yönetim değişiklik meselesidir. Bu sistemin engellemeleri, zorlukları olmasaydı, bu yaptıklarımızın 3 katını yapardık. Avrupa ülkeleri, evet çıkmasın diye uğraşıyorlar. Hayır çalışmalarına izin verirken, evet çalışması yapanlara izin verilmiyor. İkiyüzlülük yapıyorlar” dedi.

HİZMETTE AYRIM YAPMIYORUZ

Gençlerimiz sayesinde Türkiye dimdik ayakta. Bayrağına, ezanına, değerlerine, vatanına aşık gençler ve insanlar olduğu sürece Avrupa çok hayal kırıklığına uğrayacak. 16 Nisan’da onlara en büyük şamarı sandıkta atacağız. Ben bir belediye başkanı olarak, hizmette asla ayrım yapmam. Hizmette taraf değiliz ama bu referandumda tarafım. O Avrupa’nın taraf olduğunun, PKK’nın taraf olduğunun karşısındayım. Çünkü onlar Türkiye’nin güçlü olmasını istemiyorlar.

GÜLTEPE’DEN SAĞLAM BİR EVET ÇIKACAK

Gültepe hangi siyasi görüşte olursa olsun, sağlam bir evet diyeceğine inanıyorum. Yarınlar daha güzel olacak. Gültepe’deki yerlerinizin değeri artacak. Gençlerimiz daha iyi yetişecek ve yarınlarda yavrularımız daha güzel bir Gültepe’de, daha güzel bir Kocaeli’nde ve daha güzel bir Türkiye’de yaşayacaklar. Yarınlardaki güçlü büyük Türkiye, Afrika’daki sömürülenlerin, Suriye’de, Irak’ta, Filistin’de öldürülen çocukların hakkını hukukunu yine Türkiye koruyacak. Gültepe Gençlik Merkezi’miz gençlerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

GENÇLERİMİZ İÇİN YAPIYORUZ

AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, “Başkanımız Dr. Nevzat Doğan ve ekibini tebrik ediyorum. Türkiye’nin geleceğiyle ilgili, taraf olmama şansımız var mı? Gültepe, güçlü bir şekilde evet tarafı olacak. Yaşadığımız siyasal, ekonomik, askeri krizlerin bir daha gerçekleşmemesi için biz taraf oluyoruz. Bu taraftarlığımıza alenen ifade etmek zorundaysak bunu gençlerimiz için yapıyoruz.

HÜKÜMET MODELİNİ DEĞİŞTİRİYORUZ

Duvara toslamaya müsait bir anayasayı değiştirmeye çalışıyoruz. Hükümet modelini değiştiriyoruz. Bu birliktelik ve beraberlikn 16 Nisan’da sandıklara en güzel şekilde yansıyacak. Ve sandıklardan çıkan evet, Türkiye’nin önünü açacak. Gençlik merkezimiz gençlerimiz için hayırlı olsun. Başladığımız gibi durmak yok, yola devam diyoruz” dedi. Dernek Başkanı Fahri Kazancı, “Bu binaya baktığınızda, bir genç kardeşimi elinde kitabıyla, kurstan çıkmış evine giderken gördüğünüzde kendinizle gurur duyun. İzmit Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan’a mahallemize böyle bir yer kazandırdığı için teşekkür ediyorum” dedi.

GENÇLER İÇİN ÖNEMLİ BİR MERKEZ

430 metrekarelik bir alanda bodrum, zemin ve 2 normal kattan oluşan merkezde eğitim salonu, kondisyon salonu, oyun salonu, çok amaçlı salon, kafe ve kütüphane bulunuyor. İzmit’in ilk gençlik merkezi olan Gültepe Mahallesi’ndeki merkez, gençlerin zaman geçirebileceği ve birçok faaliyetlerini yapabileceği bir alan olması bakımından büyük önem taşıyor.