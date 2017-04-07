İzmit’te bir ilk! Gültepe’de açılıyor

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın vizyon projelerinden olan gençlik merkezleri projesinin ilki Gültepe Mahallesi’nde hizmete girecek.

Koçal Sokak’ta yaklaşık 550 bin TL harcanarak yapılan Gültepe Gençlik Merkezi’nin açılışı 8 Nisan Cumartesi günü saat 18.00 de düzenlenecek törenle yapılacak. 430 metrekarelik bir alanda bodrum, zemin ve 2 normal kattan oluşan merkezde eğitim salonu, kondisyon salonu, oyun salonu, çok amaçlı salon, kafe ve kütüphane bulunuyor. İzmit’in ilk gençlik merkezi olacak Gültepe Mahallesi’ndeki merkez, gençlerin zaman geçirebileceği ve birçok faaliyetlerini yapabileceği bir alan olması bakımından büyük önem taşıyor.

İzmit’te halen 28 Haziran ve Mehmet Ali Paşa Mahallelerinde gençlik merkezlerinin inşaatları devam ediyor. Bu iki merkezin de yıl içinde hizmete gireceği öğrenildi.