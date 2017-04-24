  • BIST 93.013
  • Altın 147,393
  • Dolar 3,6047
  • Euro 3,9138
  • Kocaeli 10 °C

İzmit’te bir tarih daha can buluyor

»
İzmit’te bir tarih daha can buluyor
İzmit’in tarihine sahip çıkmayı kendine görev kabul eden İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, bir tarihi binayı daha kurtarıyor. 

Cedit Mahallesi Baç Mevkiinde 900 bin lirası nakit, 307 bin liralısı da yapı karşılığı istimlak edilen yıkılmaya yüz tutmuş tarihi binanın restorasyon çalışması devam ediyor.

izmittebirtarihdaha-(6).jpg

İZMİT, BURAM BURAM TARİH KOKUYOR

Yaklaşık 562 bin liraya mal olacak restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Doğan, “Şehrimiz buram buram tarih kokak bir yer. Her mahallesinde, her sokağında tarihimizin izleriyle karşılaşıyoruz.Biz, tarihine sahip çıkmayan geleceğine de sahip çıkmaz anlayışıyla yok olmaya yüz tutmuş tarihi eserlerimizi bir bir geri kazanmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda şehir genelinde gerek restorasyonlarla gerekse iyileştirmelerle onlarca tarihi eseri yok olmaktan kurtardık.  

izmittebirtarihdaha-(7).jpg

TARİHİ BİNADA BELEDİYECİLİK HİZMETLERİ

Baç bölgesindeki tarihi yapı da  yıllardır bakım bekliyordu. Yapı özel şahıslara ait olduğu için çok fazla bir şey yapılamıyordu.  Büyük uğraşlar sonucunda binayı belediye bünyesine alarak restorasyon çalışmalarını başlattık.  Restorasyonun tamamlanmasıyla binayı, yine sosyal belediyecilik çalışmalarımız kapsamında halkımızın hizmetine sunacağız.  Hem şehrimiz bir tarihi binasını daha geri kazanırken hem de tarih kokan bir yapıda  belediyecilik hizmetlerinden faydalanmış olacak. 

Restorasyon çalışmalarının yıl içinde tamamlanması planlanan tarihi yapı 1 adet bodrum kat, 2 adet normal kat, 1 adet te cihannüma katından oluşuyor. 287,2 metrekarelik tarihi binanın restorasyon çalışmaları büyük bir titizlikle sürdürülüyor.

izmittebirtarihdaha-(1).jpg

Bu haber toplam 194 defa okunmuştur
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Doğan, "MHP'yi arayıp teşekkür ettim"24 Nisan 2017 Pazartesi 10:11
  • Royal City'de satışlar başladı24 Nisan 2017 Pazartesi 09:55
  • Derince Hastanesi'nde 23 Nisan coşkusu24 Nisan 2017 Pazartesi 09:53
  • Borajet uçuşlarını durdurdu!24 Nisan 2017 Pazartesi 09:45
  • Dikkat! Elektrik kesintisi var24 Nisan 2017 Pazartesi 09:30
  • Sekapark’ta yenilikler24 Nisan 2017 Pazartesi 09:05
  • 23 Nisan coşkusunu onlar da yaşadı24 Nisan 2017 Pazartesi 09:00
  • Orhan Camii, ibadete hazır24 Nisan 2017 Pazartesi 09:00
  • Denemek için taktığı yüzük kabusu oldu23 Nisan 2017 Pazar 22:54
  • Karaosmanoğlu:"Dünya çocuklarımızla birlikte güzel"23 Nisan 2017 Pazar 21:46
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti