İzmit’te bir tarih daha can buluyor

İzmit’in tarihine sahip çıkmayı kendine görev kabul eden İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, bir tarihi binayı daha kurtarıyor.

Cedit Mahallesi Baç Mevkiinde 900 bin lirası nakit, 307 bin liralısı da yapı karşılığı istimlak edilen yıkılmaya yüz tutmuş tarihi binanın restorasyon çalışması devam ediyor.

İZMİT, BURAM BURAM TARİH KOKUYOR

Yaklaşık 562 bin liraya mal olacak restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Doğan, “Şehrimiz buram buram tarih kokak bir yer. Her mahallesinde, her sokağında tarihimizin izleriyle karşılaşıyoruz.Biz, tarihine sahip çıkmayan geleceğine de sahip çıkmaz anlayışıyla yok olmaya yüz tutmuş tarihi eserlerimizi bir bir geri kazanmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda şehir genelinde gerek restorasyonlarla gerekse iyileştirmelerle onlarca tarihi eseri yok olmaktan kurtardık.

TARİHİ BİNADA BELEDİYECİLİK HİZMETLERİ

Baç bölgesindeki tarihi yapı da yıllardır bakım bekliyordu. Yapı özel şahıslara ait olduğu için çok fazla bir şey yapılamıyordu. Büyük uğraşlar sonucunda binayı belediye bünyesine alarak restorasyon çalışmalarını başlattık. Restorasyonun tamamlanmasıyla binayı, yine sosyal belediyecilik çalışmalarımız kapsamında halkımızın hizmetine sunacağız. Hem şehrimiz bir tarihi binasını daha geri kazanırken hem de tarih kokan bir yapıda belediyecilik hizmetlerinden faydalanmış olacak.

Restorasyon çalışmalarının yıl içinde tamamlanması planlanan tarihi yapı 1 adet bodrum kat, 2 adet normal kat, 1 adet te cihannüma katından oluşuyor. 287,2 metrekarelik tarihi binanın restorasyon çalışmaları büyük bir titizlikle sürdürülüyor.