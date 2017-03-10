İzmit'te bisikletsiz ev kalmayacak

Bisiklet şehri İzmit sloganıyla yola çıkan Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, şehirde bisikletin girmediği tek bir ev bile bırakmamakta kararlı.

Türkiye’de ve dünyada eşi ve benzeri olmayan bir şekilde 2012 yılından itibaren devlet, özel okul ayrımı yapmadan ortaokul birinci sınıflara her yıl 5 bin bisiklet dağıtmaya başlayan Başkan Doğan, geçtiğimiz yıl yine bir ilke imza atarak 5 bin öğretmene de bisiklet verdi. Bu yıl yine 10 bin adet bisikletin sahipleriyle buluşacağını belirten Doğan, Dr. Ferdi Koçal, Yarbay Refik Cesur ve Özel Kocaeli Güneş Ortaokulu’ndan 400 öğrenciye bisikletlerini teslim ederek, çocukların bisiklet hayallerini gerçekleştirdi.

Yeşilova Spor Tesisleri’nde düzenlenen bisiklet dağıtım törenine Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın yanı sıra İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Örgev, KASFK Başkanı Murat Aydın, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve muhtarlar katıldı.

ARTIK TÜRKİYE, ESKİ TÜRKİYE DEĞİL

Öğrencilerin büyük sevinç yaşadıkları bisiklet dağıtımı sırasında konuşan Doğan, “artık Türkiye eski Türkiye değil. Daha düne kadar değil çocuklarımıza bisiklet dağıtmak onların eğitimlerini sağlamaları için temel ihtiyaç olan projeksiyon cihazı, bilgisayar, spor alanları yoktu. Ama son 15 yılda diğer alanlarda olduğu gibi eğitim alanında da ülkemiz çağ atladı. İlk defa eğitime ayrılan bütçe diğer bütçelerin önüne geçti. Biz de İzmit Belediyesi olarak Cumhurbaşkanımız, başbakanımız ve hükümetimizin başlattığı bu eğitim seferberliğini şehrimizde uygulamaya çalışıyoruz. Eğitimle ilgili konular hizmet alanımıza girmemesine rağmen eğitime desteği kendimize görev kabul ediyoruz. Okul hizmet masasını Türkiye’de ilk kuran belediyeyiz. Okullarımıza kütüphaneler, çok amaçlı salonlar, Atatürk büstleri, veli bekleme odaları, oyun grupları, basket potaları ve basketbol topları yaptığımız hizmetlerden sadece bazıları. Çocuklarımızın her biri bizim evladımız. Onların en iyi şartlarda yetişmesi için gece gündüz çalışıyoruz” dedi.

GÜÇLÜ TÜRKİYE İSTEMİYORLAR

Türkiye’nin her geçen büyüyüp güçlendiğini de söyleyen Doğan” Ülkemizin bu yükselişini kıskanıyorlar. Çünkü dünyadaki tüm Müslümanların, mazlumların koruyucusunun Türkiye olduğunu çok iyi biliyorlar ve güçlü Türkiye’yi istemiyorlar. Ama biz, Türkiye düşmanlarına pabuç bırakmayız. Biz daha güçlü Türkiye‘ye koşarak gitmek istiyoruz. Şimdi ayağımızda koşmamızı engelleyen ağırlıklar var. İnşallah 16 Nisan’da halkımızın da desteği ile bu engelleri kaldıracağız. 15 yıldır gerek belediyede gerek iktidarda büyük reformlar yaptık. Bu süre içinde halkımızı hiç yanıltmadık. Belediyeleri birleştireceğiz dedik, karşı çıkıp hayır dediler. Köyleri mahalle yapacağız dedik, karşı çıktılar, daha kötü olacak dediler ama tam tersine daha çok hizmet edildi. Biz vatandaşımıza hiçbir zaman yanlış bir şey söylemedik. 16 Nisan’dan sonra ülkemiz çok daha güçlü, çok daha zengin, çok daha demokratik bir ülke olacak. Sistem değişikliğinden sonra Cumhurbaşkanımız çok daha güzel hizmetlerde bize önderlik yapacak” şeklinde konuştu.

İZMİT’TE OKUMAK BİR AYRICALIK

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen de konuşmasında “İzmit İlçe sınırlarında okumak bir ayrıcalık haline geldi. Gerek okullarımızın fiziki ortamlarında belediyemizin bize sunduğu imkanlar, gerekse öğrencilerimize dağıtılan bisikletler. Bu ayrıcalıklar için Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan’a teşekkür ediyorum. Öğretmenlerimizi de bu projenin içine kattılar. Bisikletlerimiz çocuklarımıza hayırlı olsun” dedi.