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İzmit’te boş alanda cesedi bulundu

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İzmit’te boş alanda cesedi bulundu
İzmit Sanayi Mahallesi Namzet Sokak’ta bulunan boş sazlık alan içerisinde dün akşam saatlerine doğru erkek cesedi bulundu.

SAZLIK ALANDA BULUNDU
Edinilen bilgi ve iddialara göre, boş arazide yerde hareketsiz bir şahıs gören vatandaşlar hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde şahsın öldüğünü belirledi. İl Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda şahsın kimliğinin İsmail Filiz (50)’e ait olduğunu tespit etti.

HABER ALINAMADI
İsmail Filiz’in neden öldüğünü henüz öğrenilemezken, cansız bedeni otopsi işlemleri için İzmit Asri Mezarlık morguna kaldırıldı. Bir süre önce eşinden ayrılan 4 çocuk babası İnşaat ustası, Başiskele ilçesi Vezirçiftliği Mahallesi Serçe sokak üzerinde annesi Zeynep Filiz ile yaşadığı öğrenilen İsmail Filiz’in iddialara göre bayramı birinci günü Kandıra Açık Ceza Evinde olan oğlunu ziyaret edip döndükten sonra kendisinden bir  daha haber  alınamadığı öne sürüldü. Acı haberi akşam saatlerine doğru alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Polis ekipleri ise yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kerim YAVUZ
 

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