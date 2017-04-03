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İzmit'te bulunan lahit sayısı yine arttı

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İzmit'te bulunan lahit sayısı yine arttı
İSU Genel Müdürlüğü inşaat alanında yapılan kazı çalışmaları sırasında, Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen 3 lahitin ardından bugün 2 lahit daha bulundu. Mezarlardan birisinin, gömüldükten sonra soyulduğu tahmin ediliyor

SAYI 4'TEN 5'E ÇIKTI

Dün İzmit Serdar Mahallesi'ndeki İSU Genel Müdürlüğü binası alanında inşaat için başlatılan temel kazıları sırasında 3 lahite rastlanmıştı. Kazı alanının karşısında bulunan Türkan Dereli İlkokulu görevlileri tarafından mezarların fark edilip, yetkililere haber verilmesi üzerine kazı çalışmaları durdurulmuştu. Olay yerine gelen Kocaeli Müze Müdürlüğü görevlileri, lahitler üzerinde incelemelerde bulunmuştu. Bugün öğle saatlerinde yapılan kazı çalışması sırasında bir lahit daha bulunmuş, sayı 4'e ulaşmıştı. Devam eden çalışmalarda 5. lahit de ortaya çıktı. Mezarlardan birisinin ise Roma döneminde soyulduğu tahmin ediliyor. Uzmanlar tarafından yapılan incelemelerin ardından lahitler Müze Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

*Lahit: Duvarları taştan ya da tuğladan, üstü taş bir kapakla örtülü mezar.

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