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İzmit’te büyük gün

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İzmit’te büyük gün
İzmit Belediyesi’nde son yılların en büyük ihalesi yarın yapılacak.

Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın bir süre önce kamuoyuna duyurduğu 433 konutluk projenin ihalesi 22 Şubat Çarşamba günü saat 11.00'de yapılacak. Belediye Encümeninde gerçekleşecek ihaleye katılmak için 2 firmanın başvuru yaptığı öğrenildi.

105 MİLYONLUK

İzmit Belediyesi tarafından kat karşılığı yaptırılacak 433 konutluk projenin muhammen bedelinin 105 milyon 491 bin lira olduğu kaydedildi. Belediyenin Gültepe’deki şantiye alanında gerçekleştirilecek projenin süresi 720 gün olarak belirlendi. Yaklaşık 48 dönümlük alana 24 blok halinde 70 adet  1+1, 178 adet 2+1, 116 adet 3+1, 30 adet 3+1 dubleks, 30 adet 4+1 dubleks ile 9 adet bağımsız villadan oluşan 433 konut yaptırılacak. Kat karşılığı yaptırılacak bloklardan birinin altında 18 adet işyeri, 1 adet fırın, içerisinde havuz, spa, sağlık, kafeterya, restorant ve market bulunan sosyal tesisi bulunacak. 
 

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