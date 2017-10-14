İzmit’te büyük tören

14 TARİHİ BİNA YENİLENDİ

İzmit Belediyesi, toplam uzunluğu 151 metre olan Kapanca Sokak’taki 17 tarihi binadan 14’ünü restore etti. Bunlardan ikisi Butik Otel olarak işletiliyor. Yıllarca bakımsız, terk edilmiş halde duran Kapanca Sokak, artık İzmit’in en güzel bölgesi oluyor. Akçakoca Mahallesi’ndeki Meydan da yeniden düzenlendi. Açık hava müzesine dönüşen Osmanlı Meydanı’nda bölgeye adını veren Akçakoca Bey’in anıtı da bulunuyor.

ÖNEMLİ KONUKLAR

İzmit Belediyesi’nin bugün düzenleyeceği açılış törenine, yerli dizilerin önemli isimlerinden sanatçı Erkan Petekkaya ile, 2’nci Abdülhamit’in 4’üncü kuşaktan torunu, Şehzade Orhan Osmanoğlu da katılacaklar. Nevzat Doğan’ın ev sahipliğindeki açılış töreninin çok görkemli olması bekleniyor.