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İzmit’te cenaze evlerine taziye çadırı hizmeti

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İzmit’te cenaze evlerine taziye çadırı hizmeti
İzmit Belediyesi, cenaze evlerine yemek hizmetinden sonra şimdi de taziye hizmeti vermeye başladı.

Belediyenin Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın isteği ile cenazeler için 2 adet taziye çadırı alındı. Cenaze evlerinde hizmet verecek olan taziye çadırları portatif ve kurulması da çok kolay. Vatandaşlardan gelecek talepler üzerine taziye çadırları kısa süre içinde yetkililerce ihtiyaç olan yerlere kurulacak. Çadırlarda masa ve sandalye de bulunduğunu söyleyen vatandaşlar” taziye çadırları için vatandaşlar 318 00 00- 2212 numaralı telefonu arayabilirler” dediler. 

Bu arada İzmit Belediyesi tarafından cenaze evlerine ayda ortalama 7000 kişilik  yemek hizmetinde de bulunulduğu bildirildi. 
 

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