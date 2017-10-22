İzmit’te çevreci nesil yetişiyor 

Şimdiye kadar 70 binden fazla öğrenciye çevre bilinçlendirme eğitimi verildiğini söyleyen yetkililer, bu eğitim sezonu boyunca 8 bin öğrenciye daha eğitim verileceğini ifade ettiler. Yetkililer, gönüllü çevre mühendislerinin de destek verdiği proje kapsamında Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde bulunan Albay İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu’nda da 135 öğrenciye çevre eğitimi verildiğini belirterek, “Öğrencilerin oldukça ilgili oldukları eğitimde geri dönüşümün önemi anlatılarak ambalaj atıkları, atık piller, elektronik atıklar, atık yağların ayrı toplanmasının önemine dikkat çekiyoruz. Öğrencilere, atık yağların lavabolardan dökülmesi halinde havaya, suya, toprağa verdiği zararları, pillerin, elektronik atıkların çöpe atılmamasını, ambalaj atıkların geri dönüşümü sayesinde hem ağaçların kesilmesinin önlendiği hem de ekonomiye ciddi katkılar sağlandığını anlatıyoruz. Yaptığımız eğitimler sayesinde İzmit’te on binlerce çevreye duyarlı çocuk yetişmektedir” dediler.

