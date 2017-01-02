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İzmit'te çipli kimliklere yoğun talep

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İzmit'te çipli kimliklere yoğun talep
Yeni kimlikler için İzmit İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne giden vatandaşlar randevu almalarına rağmen sistemin çok ağır işlemesi sebebiyle uzun saatler beklemek zorunda kaldı.

Kimliklerin ücretleri ile ilgili bilgi verilen açıklamada, "Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 16 TL, değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 16 TL ve kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 32 TL'dir." denildi.

 Uzun zamandır merakla beklenen çipli yeni kimlik kartlarının müracaatları bugün başladı. İlk günde yeni kimlik kartlarını alabilmek için Nüfus Müdürlüklerine müracaat ederken, ilk gün sistemden kaynaklanan arıza sebebiyle zaman zaman sıkıntılar yaşarken, randevu sistemi ile kimliklerini çıkartabilmek amacıyla  yarım saatten fazla bekleyen  vatandaşlar arasında gerginlikler yaşandı. Sistem gereği 10 dakikaya 1 kişi gösterilirken, sistemin ağır işlemesi nüfus müdürlüğü çalışanlarını da sıkıntıya soktu.

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HEDEF 3-4 YIL İÇİNDE YENİ KİMLERLERE GEÇİLMESİ

 Uygulama öncesi elektronik kimlik kartların basılacağı yüksek güvenlikli merkezi ve yeni kimlik kartlarının üretimi Ankara’da yapılıp ilk defa kimlik kartı uygulaması olarak sisteme geçiş yapacak. Kimlikler Nüfus Müdürlüğü'ne başvuru yapıldıktan sonra genel merkezden kişilerin talep ettikleri adreslerine yada işyerlerine posta ile gönderilecek. Yeni kimliklerde vatandaşın kimlik sahibi olduğunu doğrulaması için PIN kodu sistemi uygulanacak. Kimlik kartlarının kişiselleştirme işlemleri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün bulunduğu kampüste bu amaç için inşa edilen Kişiselleştirme Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Kimlik kartlarının 3-4 yıl içerisinde tüm vatandaşlara dağıtılması hedeflenirken yeni kimlikler için müracaatlar 199 ALO randevu hattı ve "e-kimlikrandevu.nvi.gow.tr" adresi ile randevu alabilecekler. Yeni Kimlik kartları için 5xd biyometrik fotoğraf ayrıca TC numarası bulunan kişinin uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı, basın kartı geçerli olabiliyor. 

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ESKİ CÜZDANLAR HATIRA

 Kişi müracaat ettikten 15 gün sonra kimlikleri talep ettikleri ev ve işyerlerine posta ile gönderilirken, eski kimlik kartları da kişiden alınmıyor, kişi yeni kimliğini alıncaya kadar eski kimliğini kısa süreli olarak kullanabilecek. Kimlikler Nüfus Müdürlüğü'nde parmak ve avuç izi alınarak sisteme giriş yapılacak. 15 yaşından büyükler kimlik müracaatlarını kendileri yapacak. 15 yaşının altındaki çocuk kimliklerinde aile reisi müracaat edebilecek. İsteğe göre çocuklarda fotoğraf uygulaması yapılacak. Kimlikler alındıktan en geç 10 yıl süreyle kullanılabilecek. 10 yıldan sonra yenileme yapılacak. 10 yıl sonra değiştirilmeyen kimlikler geçersiz sayılacak. Kimliklerde ad, soyad, doğum tarihi, geçerlilik süresi, cinsiyet, uyruğu, seri numarası yer alıyor. Kişinin diğer kişisel bilgileri çip içinde yer alacak ve sadece Nüfus Müdürlüğü görecek. Kişiye yönelik diğer bilgiler ise süreç içinde yüklenecek. Kimlik kartları içi 16 TL ödeme ilçe Nüfus Müdürlüklerince alınacak.

Şennur YILDIZ

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