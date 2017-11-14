İzmit’te çocuklara hakları anlatılıyor 

Şimdiye kadar binlerce öğrenciye haklarının anlatıldığı İzmit Belediyesi Çocuk Hakları Okulu’nda Çubuklu Osmaniye ve Hakkaniye İlkokulu 4. sınıf öğrencilerine de hakları hakkında bilgi verildi. Hacivat-Karagöz gösterisi eşliğindeki eğitimde öğrencilere bütün çocukların doğuştan sahip oldukları eğitim, sağlık, yaşama, barınma; fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye karşı korunma gibi hakları anlatıldı. Eğitimin sonunda çocuklara haklarıyla ilgili kitapçıklar dağıtıldı.