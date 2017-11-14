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İzmit’te çocuklara hakları anlatılıyor 

İzmit’te çocuklara hakları anlatılıyor 

Türkiye’de ilk ve tek olan İzmit Belediyesi’nin Çocuk Hakları Okulu’nda çocuklara hakları anlatılıyor. 

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Şimdiye kadar binlerce öğrenciye haklarının anlatıldığı İzmit Belediyesi Çocuk Hakları Okulu’nda Çubuklu Osmaniye ve Hakkaniye İlkokulu 4. sınıf öğrencilerine de hakları hakkında bilgi verildi. Hacivat-Karagöz gösterisi eşliğindeki eğitimde öğrencilere bütün çocukların doğuştan sahip oldukları eğitim, sağlık, yaşama, barınma; fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye karşı korunma gibi hakları anlatıldı. Eğitimin sonunda çocuklara haklarıyla ilgili kitapçıklar dağıtıldı.

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