İzmit’te çorap tezgahının altından bakın neler çıktı?

İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Yunus Timleri, Körfez Mahallesi Şehit Basri Sokak üzerinde kurulu bulunan pazar tezgahında çorap satan M.Ç'nin tezgahın altında sakladığı sigaraları sattığını belirledi. Polis tezgahın altına konulan çeşitli markalardaki gümrük kaçağı 344 paket kaçak sigaraya el koydu. Gözaltına alınan M.Ç. ifadesi alınmak üzere Saraybahçe Polis Merkezi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kerim YAVUZ
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