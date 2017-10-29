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İzmit'te coşkulu fener alayı

İzmit'te coşkulu fener alayı

TBMM tarafından 29 Ekim 1923’te ilan edilen Cumhuriyet’in 94. yılı Kocaeli’de fener alayı yürüyüşüyle kutlandı.

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İzmit'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) öncülüğünde düzenlenen fener alayı yürüyüşüyle devam edildi.  Süleyman Demirel Kültür Merkezi önünden başlayan yürüyüşe yüzlerce kişi katıldı. Ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle Yahya Kaptan Mahalle’sini dolaşan gruba vatandaşlar da araçlarının kornalarıyla eşlik etti. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı yürüyüş, Yahya Kaptan Anfi Tiyatrosu’nda son buldu. Anfi tiyatrodaki mini konserin ardından grup dağıldı.

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