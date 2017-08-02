İzmit’te delege seçimi startı verildi

AK Parti Kadın Kolları delege seçimleri için start İzmit İlçesi’nden verildi.Liste hazırlıkları başladı. Öte yandan basın mensuplarına yeniden aday olup olmayacağı sorusunu yanıtlayan İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, “Görev istenmez verilir” dedi.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz bugün İzmit İlçe Kadın Kolları’nın yönetim kurulu ve mahalle başkanları toplantısına katıldı. Yılmaz, toplantıda kadın kolları teşkilatının başlayacak olan delege seçimleri ve kongre süreci hakkında bilgi verdi. Basın açıklamasında İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Aysel Demirtaş, il yöneticileri, ilçe yöneticileri ve mahalle başkanları hazır bulundu. Delege listesi hazırlanmaya ilk olarak İzmit ilçesinden başlandı.

4 BİN 400 DELEGE SEÇİLECEK

İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Geçen hafta itibariyle gençlik kolları kendi delegele çalışmaları yaptık. Bizde bugün İzmit ilçesinden başlayarak delege istişarelerimizi başlatacağız. Tüm ilçelere gideceğiz. İstişare yaparken önceki dönemde hizmet vermiş ablarımızı da ziyaret edeceğiz. Herkesi kucaklayan bir liste hedefliyoruz. 115 bin üyemiz var. 400 kişilik delege listesi oluşturacağız. Sonra kongre takvimimizi belirleyeceğiz. Güzel bir atmosferde delege seçimi yapıyoruz. AK Parti her zaman ki gibi birlik ve beraberlik içinde bu süreci yönetiyor. Bir hafta içinde 4 bin 400 delegeyi seçmeyi hedefliyoruz.

GÖREV İSTENMEZ VERİLİR

İzmit ana kademe sonrası yapıldıktan sonra. Hemen ilçe ve kadın kolları gençlik kolları kongresi yapılacak. Yani ilçe kadın kollarının tamamını beklemeyeceğiz. 2017’nin Aralık ayına kadar kadın kolları kongrelerimizi tamamlayacağız” Yeniden aday olacak mısınız sorusuna yanıt veren Başkan Yılmaz, “Adaylıklarla ilgili her hangi bir gündemimiz yok. Bizde görev istenmez verilir. Böyle bir görev verildiğinde açıklama yaparız. Bütün kongreler tek liste olarak uzlaşı içinde yapılacak. Bütün teşkilatımız tabana yayıldı. Bütün enerjisini delege seçimleri için harcayacak” ifadelerini kullandı.

Çiğdem ARMAĞAN

